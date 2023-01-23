В конгрессе США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams 23.01.2023, 4:55

Это создало бы эффект домино.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что отправка в Украину хотя бы одного танка Abrams могла бы мотивировать другие страны передать украинским Вооруженным силам танки Leopard 2. Об этом сообщает Politico.

Маккол отметил, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.

«Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем инициативу», – сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2.

«Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого достаточно, чтобы Германия начала действовать», — добавил чиновник.

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