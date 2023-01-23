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Генштаб Норвегии озвучил шокирующую цифру потерь российской армии

  • 23.01.2023, 11:23
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Генштаб Норвегии озвучил шокирующую цифру потерь российской армии

Она больше оценок от представителей армии США.

Российская армия в Украине могла потерять почти 180 тысяч человек ранеными или убитыми, утверждает глава Генштаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.

В Генштабе Норвегии отметили, что несмотря на серьезные потери, Россия может продолжать войну на протяжении долгого времени, благодаря мобилизации и потенциалу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее сайт Charter97.org приводил оценку потерь армии РФ от главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли. Он считает, что Россия потеряла более 100 тысяч убитыми и ранеными.

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