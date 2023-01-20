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Милли: Потери России в Украине уже намного больше 100 тысяч

  • 20.01.2023, 22:38
Милли: Потери России в Украине уже намного больше 100 тысяч
Марк Милли

Это касается как регулярной армии, так и групп наемников.

Россия несет огромные потери на фронте в Украине, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время саммита на авиабазе в Рамштайне.

«Количество жертв в войнах всегда вызывает сомнения. В прошлый раз, когда я говорил о потерях России, я выразил их как более 100 тысяч. Могу сказать, что сейчас это гораздо больше. Россия несет очень серьезные потери. Это касается как регулярной армии, так и групп наемников, в частности «Вагнера», - сказал он.

Милли напомнил, что сейчас Россия объявила о мобилизации на фронт еще 300 тысяч человек.

«Думаю, привлекут около 250 тысяч. То есть они вынуждены производить огромные замены», - прокомментировал генерал.

Он подчеркнул, что Украина также понесла очень серьезные потери, в том числе среди мирного населения.

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