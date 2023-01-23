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Стало известно, где ВСУ уничтожили российский катер

  • 23.01.2023, 12:35
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Стало известно, где ВСУ уничтожили российский катер

Об ударе по российскому судну сообщал украинский Генштаб.

Украинские защитники подбили катер, которые присвоили российские оккупанты, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вблизи Херсона, сообщает украинское оперативное командование «Юг».

Сообщается, что Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне обустроили для военных целей. Это произошло при попытке вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

«Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под «русский военный корабль», украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом, - отметили украинские военные.

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