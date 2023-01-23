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Российский олигарх Усманов собрался на пенсию

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  • 23.01.2023, 20:01
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Российский олигарх Усманов собрался на пенсию
Алишер Усманов

В документах ЕС его назвали «одним из любимых олигархов Путина».

Миллиардер Алишер Усманов, владелец «Мегафона» и «Металлоинвеста», заявил о решении уйти на пенсию. Он планирует покинуть правление в главной лоббистской организации крупного бизнеса — Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к РСПП.

Усманов подал заявления главе РСПП Александру Шохину, в котором бизнесмен попросил освободить его от членства в бюро правления РСПП «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». Фотографию заявления опубликовал Telegram-канал BRIEF. Один из собеседников РБК заявил, что рассмотреть заявление бизнесмена бюро союза планирует 25 января.

Олигарх уже не в первый раз говорит о своем желании уйти на пенсию. Еще в 2012 году в интервью Forbes он заявил, что уйдет из бизнеса через пять лет и закончит свою «историю наживы» в 63 года.

«До возраста пророка еще надо думать, но вот после уже корыстным делом заниматься не хочется», — говорил он.

В 2017 году на тот момент совладелец английского футбольного клуба «Арсенал» признал в разговоре с Reuters, что достиг пенсионного возраста, а еще через год повторил это в интервью Forbes. По его словам, он перестал заниматься бизнесом и включается в него только «по мере необходимости, которую испытывает руководство тех или иных компаний группы». Это может быть помощь в GR или PR или желание использовать мой опыт, знания, уточнял он.

«Я ничем специально не занимаюсь. Я по статусу и по возрасту сегодня пенсионер», — заявлял он.

Тем не менее олигарх оставался владельцем крупного бизнеса — ему принадлежит 49% холдинга USM, который объединяет мобильного оператора «Мегафон», компанию «Металлоинвест» и «Удоканску медь». Он также входил в правление РСПП.

В конце февраля 2022 года, через четыре дня после вторжения России в Украину, Евросоюз впервые ввел против Усманова санкции. В документах ЕС его назвали «прокремлевским олигархом» и «одним из любимых олигархов Владимира Путина».

«Он [Усманов] активно поддерживал материально или финансово российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документах ЕС.

Позже ограничения против олигарха ввели также Великобритания, США, Швейцария и другие страны. Усманов оспорил санкции в суде. Снять санкции с бизнесмена просили власти Узбекистана, так как они мешают миллиардеру инвестировать экономику страны, писала газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

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