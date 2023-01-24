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Между «ябатьками» началась грызня

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  • 24.01.2023, 9:28
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Между «ябатьками» началась грызня

Лукашисты пишут друг на друга доносы.

Пропагандисты и «ябатьки» начали выражать недовольство одиозным блогером Ольгой Бондаревой, которая с белорусской культурой и «неправильным поведением» белорусов часто переходит на личности. У последних, кажется, лопнуло терпение, пишет «Наша Нiва».

Среди тех, кто решился открыто выступить против Бондаревой — председатель Гродненской областной организации «Белая Русь» Светлана Варяница.

Ведущая ОНТ Светлана Карульская также поддержала коллег, недовольных деятельностью гродненской активистки.

Между тем, Бондарева подала жалобу в милицию на журналиста ведомства Администрации Лукашенко (вероятно, речь о «СБ. Беларусь сегодня»), однако ее не удовлетворили.

Также Бондарева наезжала на журналиста лукашенковского пула.

Между собой противники «инфоказачки» называют ее Бобоша.

Они упрекают Бондареву в том, что та, покровительница морали, ездила в Брестскую крепость в мини-шортах, и тем, что государственный флаг держала вверх ногами, и тем, что Купалу от Коласа не отличает.

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