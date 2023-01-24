СМИ и эксперты назвали три цифры, предсказывающие крах Путина 24.01.2023, 10:17

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Потери оккупантов в Украине просто огромные.

Россия продолжает нести потери в войне, по официальным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 января удалось ликвидировать не менее 121 170 оккупантов.

В отчете ISW называют другие цифры потерь РФ — не менее 58 тысяч, уверяя, что столько США потеряли за 20 лет Вьетнамской войны.

Как сообщал 20 января генерал Марк Милли во время совещания на базе «Рамштайн», Владимир Путин за время полномасштабного вторжения в Украину потерял уже не менее 188 тысяч солдат, пишет «Диалог».

В американской разведке отметили, что до начала полномасштабной войны, то есть до 24 февраля, Россия собрала на границе с Украиной 169-190 тысяч солдат.

Пока Владимир Путин говорит о 300 тысячах мобилизованных, Милли отмечает, что на самом деле удалось призвать на 50 тысяч меньше.

Цифры Генштаба ВСУ, американской разведки и ISW о российских потерях разнятся, но доказывают одно — потери оккупантов огромны.

Официальные российские власти боятся даже заикаться о цифре потерь в 188 тысяч человек. В последний раз, 21 сентября, Минобороны оккупантов заявляло о 5937 погибших.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Генштаб Норвегии считает, что российская армия в Украине могла потерять почти 180 тысяч человек ранеными или убитыми.

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