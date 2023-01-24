Ученые: Ядро Земли меняет направление вращения 2 24.01.2023, 21:15

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Это происходит не впервые.

Ученые из Университета в Пекине заявили о том, что внутреннее ядро Земли может менять направление своего вращения. По словам исследователей, в последнее десятилетие оно практически прекратило вращаться и сейчас раскручивается в обратную сторону, сообщает Science Alert.

О том, что внутренне ядро вращается по отношению к мантии над ним, ученые узнали относительно недавно, это было подтверждено в 1996 году. До этого идея о том, что внутреннее ядро Земли вращается отдельно от остальной части планеты, была недоказанной теорией, предсказанной моделью магнитного поля нашей планеты.

С тех пор ученые пытаются выяснить, насколько быстро или медленно вращается ядро. Сначала считалось, что оно совершает плавный разворот каждые 400 лет. Это происходит под действием электромагнитного крутящего момента и уравновешивается гравитационным притяжением. Но вскоре появилась другая теория, что ядро вращается медленнее и совершает такой оборот за 1000 или более лет.

В ходе нового исследования ученые использовали тот же метод, который помог выяснить, что ядро все-таки вращается. В 1996 году исследователи отследили показания сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, называемых дублетами, которые прошли через внутреннее ядро от южной Атлантики до Аляски в период с 1967 по 1995 год.

Если бы внутреннее ядро не двигалось, ударные волны должны были бы повторить путь. Но ученые показали, что в период с 1960-х по 1990-е сейсмические волны становились на доли секунды быстрее.

В новом исследовании ученые использовали эти архивные данные, сравнив их с более поздними наблюдениями сейсмических волн. Они обнаружили, что примерно с 2009 года пути, которые ранее демонстрировали значительные временные вариации, практически не изменились, когда сейсмические волны прошли через ядро и вышли с другой стороны. Любая разница во времени исчезла.

«Эта глобально последовательная закономерность предполагает, что вращение внутреннего ядра недавно приостановилось», — заявили ученые.

По их мнению исследователей, эта остановка связана с реверсивностью вращения. Ядро начинает вращаться в другую сторону в рамках семидесятилетнего колебания. Согласно их расчетам, небольшого дисбаланса электромагнитных и гравитационных сил было бы достаточно, чтобы замедлить, а затем обратить вспять вращение внутреннего ядра. Это и происходит сейчас.

Ученые считают, что ядро меняет направление своего вращения примерно каждые 60-70 лет.

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