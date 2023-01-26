Россия подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик

Россия подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик1
- 26.01.2023, 11:44
В Барановичах также был зафиксирован взлет истребителя сопровождения.
Россия во время ракетной атаки на Украину подняла с аэродрома в Беларуси самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также в воздух подняли истребитель сопровождения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ», - говорится в сообщении.
Кроме того, с аэродрома в Барановичах был зафиксирован взлет истребителя сопровождения.