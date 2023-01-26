Россия подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик 1 26.01.2023, 11:44

В Барановичах также был зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

Россия во время ракетной атаки на Украину подняла с аэродрома в Беларуси самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также в воздух подняли истребитель сопровождения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, с аэродрома в Барановичах был зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

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