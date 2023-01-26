Война и идиоты 3 Орест Сохар

26.01.2023, 11:51

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Полководец «Герасим» уже продемонстрировал свой военный «талант».

В отчетах украинского Генштаба снова запестрели сбитые «аллигаторы», самолеты и в целом – стало больше уничтоженной техники врага. Статистика улучшилась после того, как войной окров непосредственно занялся начальник штаба Герасимов.

Только за последние сутки оккупанты потеряли на востоке Украины 4 вертолета Ка-52 и 2 самолета Су-25.

За 12 дней Герасимов недосчитался 8180 воинов, потерял 58 танков, 66 артсистем, 5 вертолетов и 4 самолета.

И ничего особенно не достиг. Видно, что Герасим в горячке, и готов себе задницу порвать, лишь бы выполнить приказы фюрера. Но в итоге только «плюсует» нам статистику.

Как хорошо, что верховный бункер-командующий понизил Суровикина, тот не считался с потерями только в живой силе. Военную технику он ценил. Однако, сколько генералов не тасуй – результат один.

Возможно, действительно есть смысл создать коллаборацию усопших духов Толстого и Достоевского, которые совместно напишут роман «Война и идиоты». Надо же скрепы чем-нибудь взбодрить.

Орест Сохар, t.me

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