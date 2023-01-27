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Полковник ВСУ рассказал, каких белорусских военных заметили в Кирилловке

  • 27.01.2023, 11:09
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Полковник ВСУ рассказал, каких белорусских военных заметили в Кирилловке

Наемники или из армии Лукашенко?

В оккупированной Кирилловке недавно заметили белорусских военных. Речь может идти о наемниках, но это точно не представители армии Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире телемарафона.

«Об этой ситуации известно не много. Может, у мэра Мелитополя больше там «глаз»... Что касается каких-то белорусских наемников, то если они там и есть, то это какая-то небольшая группа, на которую в целом можно не обращать внимания. Единственное, что можно сказать - именно штатных линейных подразделений белорусской армии в настоящее время там нет", - рассказал Ерин.

Напомним, вчера, 25 мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на данные местных жителей, сообщил, что на территории Кирилловки повышается присутствие оккупантов. В частности, в поселок заезжают белорусские военные и в них якобы шевроны витебского подразделения.

Впоследствии украинские военные отреагировали. Там заявляли, что проверяют эту информацию, а уже сегодня стало точно известно, что именно кадровых военных армии Беларуси в Кирилловке нет.

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