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Украинские пограничники разгромили оккупантов под Бахмутом

  • 27.01.2023, 12:58
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Украинские пограничники разгромили оккупантов под Бахмутом

Уничтожена целая группа захватчиков.

Украинские пограничники отчитались об ударе по позициям российских оккупантов в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

Уничтожена целая группа захватчиков.

Боевая группа пограничников из 120-мм минометов нанесли огневое поражение по вражеской пехоте.

Групповую вражескую цель украинские бойцы обнаружили с беспилотника.

Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате была ликвидирована целая группа оккупантов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что лесопосадки под Угледаром усеяны телами военных РФ.

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