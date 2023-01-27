Украинские пограничники разгромили оккупантов под Бахмутом
- 27.01.2023, 12:58
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Уничтожена целая группа захватчиков.
Украинские пограничники отчитались об ударе по позициям российских оккупантов в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.
Уничтожена целая группа захватчиков.
Боевая группа пограничников из 120-мм минометов нанесли огневое поражение по вражеской пехоте.
Групповую вражескую цель украинские бойцы обнаружили с беспилотника.
Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате была ликвидирована целая группа оккупантов.
Ранее сайт Charter97.org писал, что лесопосадки под Угледаром усеяны телами военных РФ.