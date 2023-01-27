Видеофакт: В Казахстане проучили россиянина с наклейкой «Z» на авто

Видеофакт: В Казахстане проучили россиянина с наклейкой «Z» на авто10
- 27.01.2023, 15:21
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Гражданин РФ приехал к родственникам.
В Казахстане сторонников «спецоперации» государства-террориста РФ в Украине заставили снять наклейку «Z». Россиянин, поддерживающий убийства украинцев, приехал в соседнюю страну на похороны родственника.
Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Возмущенный автор, гражданин Казахстана, заявил, что в России владелец этого авто может ездить как угодно, но в чужом государстве – должен снять символику, под которой РФ ведет войну.