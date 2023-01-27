закрыть
27 января 2023, пятница, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: В Казахстане проучили россиянина с наклейкой «Z» на авто

10
  • 27.01.2023, 15:21
  • 9,056
Видеофакт: В Казахстане проучили россиянина с наклейкой «Z» на авто

Гражданин РФ приехал к родственникам.

В Казахстане сторонников «спецоперации» государства-террориста РФ в Украине заставили снять наклейку «Z». Россиянин, поддерживающий убийства украинцев, приехал в соседнюю страну на похороны родственника.

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Возмущенный автор, гражданин Казахстана, заявил, что в России владелец этого авто может ездить как угодно, но в чужом государстве – должен снять символику, под которой РФ ведет войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников