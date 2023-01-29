Ученые: Видеоигры могут развить определенные профессиональные навыки 3 29.01.2023, 16:55

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Предпочтения в видеоиграх отличаются у людей разных специальностей.

Ученые из Университета Суррея обнаружили, что предпочтения в видеоиграх отличаются у людей разных специальностей. Как сообщается в статье в Simulation & Gaming, это может способствовать развитию определенных профессиональных навыков.

Например, видеоигры могут улучшить зрительно-моторную координацию, навыки решения проблем и решительность.

Ученые провели исследование, в рамках которого проанализировали игровые привычки 16 тыс. любителей видеоигр. Они изучили 800 игр, в которые играли больше всего, а также включили только тех участников, у которых была указана информация о роде занятий. Выяснилось, что IT-специалисты и инженеры чаще играли в головоломки и стратегии, которые, возможно, улучшали их пространственные навыки. Люди на руководящих должностях предпочитали ролевые игры, в которых задействованы организационные навыки и навыки планирования.

Были также значимые гендерные различия: женщины предпочитали играть в соло-игры, тогда как мужчины предпочитали играть в шутеры («стрелялки»).

По мнению ученых, работодатели могли бы искать подходящих кандидатов на вакансию, оценивая их игровые навыки. А разработчики могут провести более тщательную работу над развитием межличностных навыков в видеоигре.

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