Россию засасывает в воронку Telegram-канал «СерпомПо»

3.01.2023, 22:42

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На долгие годы вперед на Россию навешиваются военно-социальные обязательства.

Россияне это уже видели на примере Сирии, теперь то же в Украине – сначала Путин устраивает военную авантюру, а затем начинаются социальные выплаты военным. высасываются из гражданского сектора и отправляются на оплату последствий военной деятельности Путина, России не нужной.

Сегодня Путин подписал указ: выплаты 5 миллионов семьям погибших в Украине, 3 миллионов — раненым, а также льготы при получении пенсии. Все это действует задним числом — с 24 февраля.

Кроме того (вероятно, потери в ходе «спецоперации» таковы, что госпиталей не хватает), Путин поручил изучить возможность лечения пострадавших по его вине военных в гражданских больницах. Если это будет принято, то приведет к увеличению нагрузки на и так уже «оптимизированную» Путиным медицину.

Он вообще сегодня разошелся и выдал целый ворох поручений, включая «установление единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики» начиная с 2014 года».

Мало восьмилетнего содержания дотационного Крыма, так еще и за это надо будет платить.

Все это напоминает воронку, в которую засасывается страна. На долгие годы вперед на Россию навешиваются военно-социальные обязательства. «Другие болтали», а Путин наделал.

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