В Беларуси запретили продавать российские конфеты 30.01.2023, 14:47

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Они опасны для детей.

В Беларуси запретили продавать опасное российское драже, сообщает Госстандарт.

В организации уточнили, что речь идет о драже с витамином С «Солнечные россыпи» со вкусом лимона. Оно производится в городе Ишим Тюменской области. В результате проведенных исследований в составе драже удалось обнаружить синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 115,7 мг/кг. Он оказывает влияние на активность, а также внимание детей.

В Госстандарте обратили внимание на то, что в маркировке изготовитель указал краситель куркумин, который является натуральной добавкой. Кроме того, в маркировке продукции отсутствовала надпись о том, что драже «содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Детское драже запрещено ввозить и реализовывать в Беларуси с 31 января текущего года.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси запретили продавать «Советское» подсолнечное масло.

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