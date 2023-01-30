В Беларуси запретили продавать «Советское» подсолнечное масло 1 30.01.2023, 12:36

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И продукцию других российских производителей.

В Беларуси в реестр опасной продукции внесли масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное торговых марок «Советское» (производитель ООО «БАЗИС плюс», Россия) и «Кубанская марка» (ООО «Кубанская Производственная Компания», Россия).

Масло российского производства не является тем продуктом, за который его выдает производитель. В обоих случаях при проверке масла выяснилось, что анизидиновое число (показатель, который определяет содержание вторичных продуктов окисления в маслах) в несколько раз превышает допустимые значения. А это значит, что продукция, которую производитель выдает за масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высшего и премиум сорта, на самом деле таковым не является.

С 24 января введен официальный запрет на ввоз и продажу указанного масла в Беларуси.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в начале нынешнего года Госстандарт запретил продажу в Беларуси российских сладостей, мороженого и сушеной рыбы, производители которых «забывали» указывать на маркировке синтетические красители и прочие добавки.

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