В Беларуси запретили продавать ряд российских продуктов 5 17.01.2023, 13:09

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Что попало в обновленный «черный список».

Реестр опасной продукции Госстандарта пополнился рядом продукции российских производителей.

В обновленный «черный список» попала продукция, производители которой «забывали» указывать все, что необходимо в маркировке. А еще экономили на натуральном, отдавая предпочтение всякого рода добавкам, пишет «Ганцевичский час».

Так, под запрет попало мороженое с заменителем молочного жира с ароматом ванили с наполнителем «киви» (торговая марка «День варенья!»). Производителем продукта является индивидуальный предприниматель из российского города Омска Гульнара Тарасова, а поставщиком на территории Беларуси — ООО «ФрэшАйс».

Согласно упаковке, массовая доля жира в молокосодержащей части продукта была 11,5% (в том числе растительного жира 5,5%). Как выяснилось в результате испытаний, массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 0,7% (то есть, на долю заменителя пришлось 99,3%), хотя норма должна была составить не более 50%.

Госстандарт забраковал и еще одно мороженое с заменителем молочного жира (с ароматом арбуза и дыни с фруктово-ягодным наполнителем «из киви») в вафельном стакане. Здесь массовая доля жира была указана 12%, в том числе растительного 6%.

Продукт выпустили на ООО «Фабрика Грез» в Нижегородской области России, а массовая доля молочного жира оказалась лишь 2,2% при нормативе, как указывалось выше — 50%.

Опасной продукцией признали в Беларуси и драже «CHIKIBOM» с молочным шоколадом, покрытых глазурью, с арахисом. Оно производится компанией «CLASS FOOD (КЛАСС ФУД)» в Казахстане и не соответствует требованиям технических регламентов, поскольку маркировка не содержит всю достоверную информации о составе продукта.

В частности, на упаковке не указано, что в состав продукции фактически входят синтетические красители — тартразин (Е102), солнечный закат (Е110), азорубин (Е122), понсо 4R (Е124), индигокармин (Е132) и синий блестящий FCF (Е133). В таких случаях техрегламент требует, чтобы на маркировке была предупреждающая надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Нет такой надписи и на упаковке карамели с желейной начинкой «Funny Drops» со вкусом яблока, которую выпускает ООО «Невский кондитер Мокшан» (Россия). Хотя в результате проведенных испытаний было выявлено, что в продукте обнаружен синтетический краситель тартразин (Е102), незаявленный изготовителем в маркировке.

Запрет на продажу в Беларуси коснулся и пирожного длительного хранения слоеное «МЕДОВОЕ» с начинкой (клубничный вкус), выпущенного в Москве ООО «КОНТЕК». Как выяснили в Госстандарте, в состав клубничной начинки, использованной при производстве пирожных, входит и обнаруженная в результате проведенных испытаний, незаявленная изготовителем в маркировке, пищевая добавка синтетический краситель понсо 4R (Е124). При этом претензия Госстандарта касается не только упоминания об этом в маркировке, но и превышение в полтора раза максимального уровня красителя в продукции.

Неожиданно в «черный» список попала сушеная пищевая рыбная продукция — рыба Путассу солено-сушеная (филе) с маркировкой «Флотская». Ее производит ИП Чумаков А.В в российском городе Тверь, а и импортером на территорию Беларуси является ООО «Дисконт Фиш».

В результате испытаний в составе продуктов обнаружено наличие неуказанных в маркировке недопустимых пищевых добавок — консервантов сорбиновой и бензойной кислоты в количестве 0,33 г/кг и 0,50 г/кг соответственно. Этот и стало причиной для введения запрета на ввоз рыбки и изъятия ее из белорусских магазинов.

Такая же мера коснулась какао-порошка «Элитный» (производитель ООО «Русевробел» из города Клинцы Брянская области). При норме массовой доли жира (масла какао) от 12% до 20% в упомянутой продукции этот показатель фактически составил 4,0%, что явно не позволяет идентифицировать ее, как какао-порошок.

По сути дела, производитель ввел в заблуждение покупателей, умышленно придав товару внешний вид и отдельные свойства какао-порошка, хотя он таким не является.

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