«Кадыровцы набросились с криками «Путин – никто!»
- 31.01.2023, 12:20
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Стали известны подробности нападения на российских пропагандистов в Мелитополе.
Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Мелитополе замкомандира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов и его охрана избили оператора Артема Епифанова и надругались над пропагандисткой телеканала «НТВ» Ольгой Зенковой.
Издание dialog.ua опубликовало новые подробности инцидента.
Инцидент произошел еще две недели назад, однако информация о нем начала по крупицам появляться только сейчас.
Водитель-оператор и пропагандистка с «НТВ» приехали в захваченную часть Запорожской области для съемки очередного сюжета о боях на этом участке фронта.
Свой вечер они решили провести в местном ресторане, где к ним подошли бойцы батальона «Ахмат». После небольшого инцидента оператора «НТВ» избили, а пропагандистку изнасиловали.
Очевидцы инцидента говорят, что к нападению причастен племянник Кадырова, замкомандира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов и его охрана. Сейчас это дело пытаются замять на высшем уровне.
Примерно месяц назад Ибрагимова задерживали в аннексированном Крыму за похожий случай, который не удалось скрыть, так как нападение попало на камеры наблюдения.
Как пишет ТГ-канал «Украина 365» со ссылкой на паблики Мелитополя, в надругательстве над пропагандисткой участвовали восемь «кадыровцев» и племянник главы Чечни.
Уже после «инцидента» пропагандистка якобы кричала на обидчиков и угрожала, что пожалуется Путину, но вызвала только насмешки со стороны насильников, напавших на нее с криками «Путин – никто!».