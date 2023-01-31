«Кадыровцы набросились с криками «Путин – никто!» 31.01.2023, 12:20

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Стали известны подробности нападения на российских пропагандистов в Мелитополе.

Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Мелитополе замкомандира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов и его охрана избили оператора Артема Епифанова и надругались над пропагандисткой телеканала «НТВ» Ольгой Зенковой.

Издание dialog.ua опубликовало новые подробности инцидента.

Инцидент произошел еще две недели назад, однако информация о нем начала по крупицам появляться только сейчас.

Водитель-оператор и пропагандистка с «НТВ» приехали в захваченную часть Запорожской области для съемки очередного сюжета о боях на этом участке фронта.

Свой вечер они решили провести в местном ресторане, где к ним подошли бойцы батальона «Ахмат». После небольшого инцидента оператора «НТВ» избили, а пропагандистку изнасиловали.

Очевидцы инцидента говорят, что к нападению причастен племянник Кадырова, замкомандира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов и его охрана. Сейчас это дело пытаются замять на высшем уровне.

Примерно месяц назад Ибрагимова задерживали в аннексированном Крыму за похожий случай, который не удалось скрыть, так как нападение попало на камеры наблюдения.

Как пишет ТГ-канал «Украина 365» со ссылкой на паблики Мелитополя, в надругательстве над пропагандисткой участвовали восемь «кадыровцев» и племянник главы Чечни.

Уже после «инцидента» пропагандистка якобы кричала на обидчиков и угрожала, что пожалуется Путину, но вызвала только насмешки со стороны насильников, напавших на нее с криками «Путин – никто!».

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