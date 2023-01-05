Путин ввел «режим прекращения огня» после разговора с Эрдоганом 35 5.01.2023, 19:15

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Кремль утверждает, что режим будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Глава Кремля Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Путин «призывает украинскую сторону», которая защищает свою территорию от оккупационных войске, «объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».

Примечательно, что Путин ввел «режим прекращения огня» после разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий правитель призвал главу Кремля подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня.

Эрдоган также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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