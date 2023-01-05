Офис президента Украины и СНБО ответили на «российское перемирие» 5.01.2023, 20:41

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Оккупантам предложили убраться с украинской земли.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на объявление Путиным режима прекращения огня.

«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Другое. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие». Лицемерие оставьте себе…», — написал Подоляк.

Также на предложение РФ ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что Киев не будет вести переговоры со страной-агрессором РФ о так называемом «рождественском перемирии». Он подчеркнул, что оккупационные войска должны «забрать свой хлам» и покинуть всю территорию Украины.

«А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: пусть забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе на Россию. Точка», — сказал Данилов.

Как писал сайт Charter97.org, глава Кремля Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Российский диктатор принял такое решение после разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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