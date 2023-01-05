Гиркин предложил Путину отправиться на передовую 7 5.01.2023, 21:19

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Игорь Стрелков-Гиркин

Экс-главарь «ДНР» отреагировал на предложенное главой Кремля «перемирие».

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) ответил на объявленный Путиным «режим прекращения огня».

«Путин дал указание односторонне прекратить боевые действия 6-7 января — на Рождество.

Очень сильный ход! Но немного незавершенный...

Вторым очень сильным ходом со стороны Верховного Главнокомандующего было-бы объявить о том ,что он отправляется на передовую в районе города Донецка (на пример), чтобы (в условиях одностороннего перемирия) отпраздновать с солдатами Рождество.

Полагаю, что такой ход оценят не только уважаемые киевские партнеры, но и солдаты в окопах, которые будут двое суток «односторонне перемиряться», — написал Гиркин.

Как писал сайт Charter97.org, Офис президента Украины и СНБО ответили на предложенное Путиным перемирие.

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