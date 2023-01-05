«Повестку выпишут на месте» 5 5.01.2023, 21:35

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В Беларуси продолжается «скрытая мобилизация».

Как писал сайт Charter97.org, на автовокзале в Борисове появилась необычная бегущая строка.

«Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных», — говорится в сообщении в бегущей строке.

Под видом обычной белоруски с вопросом от мужа, уехавшего за границу, журналистка «Зеркала» позвонила в военкоматы. Неожиданно оказалось, что сверка данных продолжается.

— Звоню с вопросом от мужа. На автовокзале идет бегущая строка, чтобы мужчины приходили в военкомат. Это что теперь повестка не нужна? — спросила журналистка у сотрудницы военкомата Борисовского и Крупского районов.

— Раз по какой-то причине он не получил повестку, значит, выпишут на месте.

— Раньше было как, приходит повестка — муж идет. А теперь что, бегущая строка — это повестка?

— А вдруг вы переезжали и повестка пришла по другому адресу, по старой прописке. Поэтому данные и уточняются. Лучше подойти ему и сверить.

— Так уже ж сверка данных вроде бы должна закончится?

— Ну… Еще продолжается.

— А до какого числа будет?

— Мы не знаем, до какого. Пока не придет сверху распоряжение.

— А сколько есть времени? До конца месяца?

— Ну нет, наверное, нет. Раньше.

В военкомате Минской области также подтвердили, что данные продолжают сверять. Но отметили, что если человек, к примеру, находится на работе за границей, то «это уважительная причина»:

— Когда он приедет, чтобы не остался в этих зависших списках не сверенных (потому что нам всё равно нужно всех сверять до последнего человека), то нужно, чтобы он зашел в военкомат. Повестки не будет.

— А сколько по времени еще будет сверка?

— Основная фаза у нас закончилась, но вот такие люди, которых мы не нашли, как ваши поуезжавшие, мы их дальше ждем, когда они приедут.

— То есть штрафа за то, что пришел после завершения, не будет?

— Нет. Он же ничего плохого не сделал. Чтобы его дальше не искали, не звонили и не писали письма, пусть сам позвонит или зайдет в военкомат, сверит все — и идет дальше заниматься своими делами.

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