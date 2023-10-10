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Нехорошие «звоночки» пошли для Кремля

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.10.2023, 8:48
  • 8,364
Нехорошие «звоночки» пошли для Кремля

Встает, проклятьем заклейменный.

Удивительные новости из якобы консолидированных, крепких спецоперационных тылов. Рабочий класс поднимает голову. Читаешь - и будто не о нашем времени речь, а о Российской империи, столь любимой бесогоном Михалковым.

Итак, пресса сообщает, что рабочие Ковыктинского месторождения (это «Газпром») объявили забастовку из-за неполучения обещанных денег и условий труда.

«Мы работаем по два месяца, и нам не выплатили ни зарплату, ни аванса», - жалуется разнорабочий Алексей Зимин, который приехал в Иркутскую область на заработки и заключил 2-месячный контракт с подрядчиком «Газпрома».

Что же вы творите-то, путинские? Как же можно рабочий класс забижать? Это чревато …

Между прочим, обратите внимание. Не вышел ковыктинский рабочий класс с обращением, что, мол «стране» (т.е. путинской верхушке) трудно, идет спецоперация и «мы» готовы «терпеть», лишь бы «НАТО победить». Говорят, что платите по контракту и точка. Правильно делают.

Нехорошие «звоночки» пошли снизу. «Атас! Веселей рабочий класс!» - пел Zапутинец, «единоросс», крымнашист Николай Расторгуев.

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