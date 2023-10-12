На Брестчине строитель обиделся на заказчика и сжег дом, который сам построил

На Брестчине строитель обиделся на заказчика и сжег дом, который сам построил6
- 12.10.2023, 15:47
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Его искали восемь лет.
Суд Брестского района вынес приговор 43-летнему местному жителю, который сжег им же построенный дом из-за конфликта с заказчиком, а потом восемь лет был в бегах. Ему назначили 3,5 года колонии усиленного режима и обязали возместить ущерб хозяину дома, сообщили в прокуратуре.
Еще в 2015 году мужчина по договору с заказчиком возвел жилой дом и хозпостройку. А закончив работу, попросил рассчитаться.
Что ему сказал насчет оплаты заказчик, прокуратура не сообщает, но эти слова строителя не устроили — в ответ он заявил, что «проще будет дом сжечь». И уже на следующий день выполнил задуманное и устроил поджог.
В результате дело его рук было полностью уничтожено огнем. Устроив пожар, строитель сбежал и восемь лет находился в розыске.
В конце концов мужчина все же предстал перед судом. Ему инкриминировали умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК).
Суд назначил поджигателю 3,5 года колонии усиленного режима. А в пользу потерпевшего взыскал сумму материального ущерба в размере 17 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.