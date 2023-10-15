«Нравится, не нравится, но ты теперь с ними, Володя» Андрей Окунь

15.10.2023, 8:26

11,410

Андрей Окунь

Боевики решили вместо Кремля расставить все точки над «i».

Боевики ХАМАС поблагодарили Путина за поддержку Палестины. Вот оно, долгожданное международное признание. И все выглядело бы иначе, если бы Путина поблагодарил президент Палестины Махмуд Аббас, но слово взяли террористы. И тут хочешь не хочешь, а начнешь проводить параллели между ХАМАСом и Путиным, начнешь искать между ними общие черты, раз они оказались в одной дружной лодке.

Террористическая группировка также поблагодарила российского президента за борьбу с «сионистской агрессией против палестинского народа». Заметьте, что благодарят его не за попытки установить мир и легализовать Палестину, а именно за попытки «остановить сионистскую агрессию». Разница в смыслах колоссальная.

Когда в Израиле началась война, Путин старался извернуться, вкладывать в слова как можно меньше конкретики, но арабы решили за него расставить все точки над «i». По сути президенту России публично навязали дружбу и без лишних согласований определили за него, какую сторону конфликта ему занимать. «Нравится, не нравится, но ты теперь с нами, Володя», — как бы говорят ему боевики.

Возможно, Путину и не важно, что люди начнут искать схожие черты между ним и террористами, угоняющими евреев в плен и убивающих детей. Может, президент России и не будет открещиваться от токсичной дружбы с радикальными исламистами, тем более, что сейчас у России и выбора-то особенного среди союзников нет. Интереснее другое. Позволит ли Путин говорить за себя террористам и называть свою политику именно борьбой с «сионистской агрессией».

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».