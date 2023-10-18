Санстанция нашла нарушения в 100% заведений в Гродно, где готовят шаурму

Санстанция нашла нарушения в 100% заведений в Гродно, где готовят шаурму11
- 18.10.2023, 21:53
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Изъяли 225 кг продуктов из 11 заведений.
Санстанция проверила, как готовят шаурму в Гродно. Подробности проверки рассказали в пресс-службе Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
В сообщении сказано, что специалисты организации по поручению главного государственного врача Беларуси проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм объекты общепита, где готовят шаурму. Отмечается, что проверку провели в 11 объектах и 4 субъектах хозяйствования. Подчеркивается, что нарушения были установлены на всех из них.
В пресс-службе обратили внимание на то, что почти в каждом из объектов использовалась пищевая продукция без маркировки и с истекшим сроком годности. Кроме того, в каждом втором из объектов были установлены нарушения в условиях хранения продуктов питания, а также нарушения допуска в работе лиц, у которых не было медсправок о состоянии здоровья. Сообщается, что в результате проведенной проверки объектам общепита выдали предписания об устранении нарушений.
«Изъято из обращения порядка 225 кг пищевой продукции», - заметили в организации.