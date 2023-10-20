Украинская армия отбросила россиян под Купянском и освободила Синьковку 20.10.2023, 8:00

Российское наступление захлебывается.

Наступление российской армии на город Купянск в Харьковской области проваливается, теряя темп.

Более того, подразделения ВС РФ вынуждены отступать под натиском контратак ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт, пишущий на своей странице в социальной сети Twitter под ником Tendar.

По его словам, россияне задумали наступление на Купянск в качестве отвлекающего маневра, чтобы вынудить украинскую армию перебросить часть подразделений с Запорожского фронта.

Однако план россиян потерпел неудачу, поскольку ВСУ удержали основные позиции в рамках контратаки и смогли освободить ранее занятые россиянами населенные пункты.

Эксперт отмечает, что частично занятая Синьковка полностью освобождена и зачищена от российских военных, которые вновь отброшены к Лиману Первому.

«Российское наступление на Купянск, которое, я считаю, было отвлекающим маневром, не только теряет темп, но и активно сворачивается.

Синьковка, частично занятая российскими войсками, вновь освобождена, а российские войска отброшены к Лиману Первому», - заявил немецкий эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».