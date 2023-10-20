Украинская армия отбросила россиян под Купянском и освободила Синьковку
- 20.10.2023, 8:00
Российское наступление захлебывается.
Наступление российской армии на город Купянск в Харьковской области проваливается, теряя темп.
Более того, подразделения ВС РФ вынуждены отступать под натиском контратак ВСУ.
Об этом заявил военный эксперт, пишущий на своей странице в социальной сети Twitter под ником Tendar.
По его словам, россияне задумали наступление на Купянск в качестве отвлекающего маневра, чтобы вынудить украинскую армию перебросить часть подразделений с Запорожского фронта.
Однако план россиян потерпел неудачу, поскольку ВСУ удержали основные позиции в рамках контратаки и смогли освободить ранее занятые россиянами населенные пункты.
Эксперт отмечает, что частично занятая Синьковка полностью освобождена и зачищена от российских военных, которые вновь отброшены к Лиману Первому.
«Российское наступление на Купянск, которое, я считаю, было отвлекающим маневром, не только теряет темп, но и активно сворачивается.
Синьковка, частично занятая российскими войсками, вновь освобождена, а российские войска отброшены к Лиману Первому», - заявил немецкий эксперт.