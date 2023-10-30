Что сейчас происходит в белорусских обменниках? 1 30.10.2023, 16:17

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Актуальные курсы валют.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 октября доллар и евро подешевели. На эту новость оперативно отреагировали обменники. Так, в некоторых банках курс продажи американской валюты опустился ниже отметки в 3,2 рубля. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,23 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,198 рубля («Статусбанк»). Напомним, в минувшие выходные минимальный курс продажи банками доллара был на уровне 3,203 рубля.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа-Банк» — 3,194 рубля. Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,43 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Альфа-Банк», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк» (3,38 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа-Банк», «Статусбанк» — 3,375 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Технобанк» — 3,412 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,46 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,415 рубля («Беларусбанк»).

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