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В ЦАХАЛе раскрыли, как продвигается операция в секторе Газа

  • 30.10.2023, 16:37
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В ЦАХАЛе раскрыли, как продвигается операция в секторе Газа

Ликвидирован ряд высокопоставленных террористов ХАМАСа.

В ЦАХАЛе рассказали о продвижении наземной операции в секторе Газа. В частности, упоминается об успешной ликвидации в течение нескольких часов террористических ячеек и убийстве нескольких командиров террористов ХАМАСа.

Сухопутные войска направили боевые вертолеты и беспилотники ВВС, чтобы атаковать террористические ячейки. Также израильскими военными были разрушены заранее подготовленные террористами позиции, чтобы запускать противотанковые управляемые ракеты, а также другую инфраструктуру, принадлежащую ХАМАСу.

Среди тех, кого удалось ликвидировать израильским военным, упоминается о ряде высокопоставленных деятелях ХАМАСа. В частности, о главе военно-морских сил террористической группировки в центре Газы Мухаммеде Сафади, командире противотанкового ракетного комплекса ХАМАС в Туффе Мумене Хиджази и Мухаммаде Абдаллахе, высокопоставленным боевике ХАМАСа, занимавшимся производством оружия.

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