СМИ: ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников
- 30.10.2023, 18:46
Но не всех.
Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на агентство ЭФЭ.
«Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения», - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.
Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.
По словам Канани, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.
По данным Армии обороны Израиля, в плену ХАМАС находятся около 230 человек.
ХАМАС в субботу заявил, что готов обменять израильских заложников на заключенных палестинцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что сформированный им военный кабинет обсуждал возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было.