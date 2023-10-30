СМИ: ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников 30.10.2023, 18:46

Но не всех.

Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

«Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения», - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

По словам Канани, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля, в плену ХАМАС находятся около 230 человек.

ХАМАС в субботу заявил, что готов обменять израильских заложников на заключенных палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что сформированный им военный кабинет обсуждал возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было.

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