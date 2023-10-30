Из Минска запустят прямой авиарейс в Махачкалу 30.10.2023, 19:08

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Когда?

В следующем году планируется связать прямым авиарейсом Минск и столицу российского Дагестана Махачкалу. Об этом заявила замминистра туризма Дагестана Анна Безрукова, сообщает «Беларусь 1».

— Мы проговаривали возможность чартерных и регулярных рейсов между Минском и Махачкалой, потому что очень большой интерес со стороны белорусского населения к Республике Дагестан. Мы очень самобытный регион, нам есть что показать, есть чем удивить. Уже этим летом большое количество из Беларуси приняли наши туроператоры, — рассказала Анна Безрукова.

Отмечается, что нынешним летом прошли первые раунды переговоров, а открытие прямого авиарейса из Минска в Махачкалу планируется в 2024 году.

Напомним, Дагестан еще в 2020-м появился в списке маршрутов, куда наши туристы стали ездить в путешествия. В нынешнем году это направление вошло в топ самых востребованных у наших соотечественников, добраться туда сейчас можно автобусом.

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