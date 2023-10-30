Санэпидслужба нашла нарушения в 100% точек, где готовят шаурму в Минской области 5 30.10.2023, 19:20

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Проверки прошли в 35 объектах.

Санэпидслужба проверила точки общепита, где готовят шаурму, блинчики, пиццы, хот-доги в Минской области. Нарушения были обнаружены во всех проверенных точках. Подробности проверки рассказали в пресс-службе Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сообщается, что с 4 по 13 октября 2023 года удалось проверить 35 объектов 23 субъектов хозяйствования. По информации ведомства, нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения были обнаружены в каждом и проверенных объектов.

Сказано, что были установлены факты обращения пищевой продукции без маркировки или с неполной маркировкой, наносимой в соответствии с требованиями. Была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, были установлены факты нарушения условий хранения продукции, а также неудовлетворительного сансостояния помещений, инвентаря, оборудования. Указаны также несоблюдения правил личной гигиены.

Согласно результатам проведенных лабораторных исследований, в 7 объектах были обнаружены пробы пищевой продукции, которая не отвечает установленным требованиям. Еще в 7 объектах нашли нестандартные пробы смывов с технологического оборудования, а также производственного инвентаря и посуды. Речь идет про микробиологические показатели.

В ведомстве сказали, что 23 субъектам хозяйствования были выданы предписания об устранении обнаруженных нарушений. Также было вынесено 15 предписаний об изъятии из обращения продукции, которыми забраковано и изъято из обращения более 100 килограммов пищевой продукции негарантированного качества. Еще 6 предписаний связаны с приостановлением производства и реализации. В отношении ответственных лиц по 18 объектам начаты административные процессы.

Ранее санстанция проверила объекты общепита, где готовят шаурму в Гродно.

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