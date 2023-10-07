В аэропорту Гонконга российские туристы устроили истерику из-за отказа покормить их 4 7.10.2023, 16:20

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Гостям из РФ посоветовали брать судочки с собой на борт.

Недолго российские туристы радовались возобновлению авиасообщения с Гонконгом, которое планируется в декабре этого года. Еще до того, как туристы начали покупать билеты, их предупредили – теплого приёма можно не ждать. Россиян просто не хотят кормить.

Опасаясь мировых санкций, местный кейтеринг посоветовал гостям из РФ брать судочки с собой на борт. Об этом заявили российские СМИ.

Рейсы из Москвы в Гонконг появились в расписании авиакомпании этого месяца. Время в полете составит от 9,5 до 11 часов в зависимости от маршрута.

Все это время российские туристы компании «Аэрофлот» смогут потратить на мечты об обеде, поскольку в самолете и аэропорту их кормить отказываются.

«Информированные источники утверждают, что у «Аэрофлота» возникли проблемы с питанием на рейсах в Гонконг, которые планируют выполнять с конца декабря. Местный кейтеринг якобы отказывается обслуживать борта нацперевозчика, опасаясь санкций», – пишут россияне.

В РФ уже придумывают альтернативу – паковать путешественникам еду с собой, создать в Гонконге собственную кухню или предоставить список с разрешенными продуктами и заставить их готовить себе перекус самостоятельно.

Однако не только это беспокоит туристов. Некоторым из них пришло в голову, а не откажутся ли в иностранном аэропорту от технического обслуживания самолета, чтобы не нарваться на санкции. Вопрос остается висеть в воздухе.

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