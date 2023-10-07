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Под Бахмутом большая группа россиян сдалась в плен ВСУ

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  • 7.10.2023, 21:31
  • 4,556
Под Бахмутом большая группа россиян сдалась в плен ВСУ

Видеофакт.

Бойцы 21-го батальона «Сармат» 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины в ходе успешного штурма в районе свободной Орехово-Василовки севернее Бахмута взяли в плен минимум восемь российских оккупантов.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил авторитетный составитель фронтовых карт и военный эксперт DeepState, обнародовав соответствующее видео, снятое украинскими защитниками.

На видео оккупанты идут колонной по тропе в какой-то роще со связанными за спинами руками, сзади их стерегут не менее двух вооруженных украинских бойцов (один снимает видео, другой со стороны периодически попадает в кадр).

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