Под Бахмутом большая группа россиян сдалась в плен ВСУ 2 7.10.2023, 21:31

4,556

Видеофакт.

Бойцы 21-го батальона «Сармат» 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины в ходе успешного штурма в районе свободной Орехово-Василовки севернее Бахмута взяли в плен минимум восемь российских оккупантов.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил авторитетный составитель фронтовых карт и военный эксперт DeepState, обнародовав соответствующее видео, снятое украинскими защитниками.

На видео оккупанты идут колонной по тропе в какой-то роще со связанными за спинами руками, сзади их стерегут не менее двух вооруженных украинских бойцов (один снимает видео, другой со стороны периодически попадает в кадр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».