Под Бахмутом большая группа россиян сдалась в плен ВСУ

Под Бахмутом большая группа россиян сдалась в плен ВСУ2
- 7.10.2023, 21:31
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Видеофакт.
Бойцы 21-го батальона «Сармат» 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины в ходе успешного штурма в районе свободной Орехово-Василовки севернее Бахмута взяли в плен минимум восемь российских оккупантов.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил авторитетный составитель фронтовых карт и военный эксперт DeepState, обнародовав соответствующее видео, снятое украинскими защитниками.
На видео оккупанты идут колонной по тропе в какой-то роще со связанными за спинами руками, сзади их стерегут не менее двух вооруженных украинских бойцов (один снимает видео, другой со стороны периодически попадает в кадр).