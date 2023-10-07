закрыть
7 октября 2023, суббота, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы поделились фото и видео последствий шторма

  • 7.10.2023, 22:14
  • 1,128
Белорусы поделились фото и видео последствий шторма

Сотни населенных пунктов остались без света.

В Минэнерго Беларуси сообщили, что 7 октября непогода оставила без электричества сотни деревень и других населенных пунктов. Ветер также валил деревья и ломал крыши. А белорусы поделились впечатлениями от стихии. Мнения, кстати, разделились, пишет telegraf.news.

В ведомстве сообщили, что энергетики перешли на усиленный режим работы в условиях сильного ветра. Для этого были сформированы 72 аварийные бригады и привлечены 69 единиц техники.

В Минэнерго уточнили, что последствия прохождения над Беларусью особенно ощутили жители Минской, Гродненской и Витебской областях.

@ostrovets_live Последствия ветра 🫣 Будьте острожны и внимательны возле деревьев! Жалко березку 😢 Так скоро ничего и не останется… • #островец #ветер #чп #деревья #поломанные #опасно #осторожно #береза #городатомщиков #беларусь #тикток #ураган #стихия #будьтеосторожны ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

За день энергетики сумели восстановите электроснабжение в 340 населенных пунктах. «Больше всего пострадали Молодечненский, Борисовский, Минский, Глубокский, Полоцкий, Новогрудский, Ивьевский районы», — сообщили в министерстве.

@kava_ksena #ветер#минск#беларусь#рынок #рынокбеларусь #рецепт #домашнийсыр #пп #усесвае#ўсёсваё#рынокусесвае ♬ оригинальный звук - Ксения Вятская

Однако к вечеру без света все ещё оставались 296 населенных пункта. «Принимаются меры для проведения восстановительных работ в максимально сжатые сроки», — заверили в Минэнерго.

В Гродноэнеро рассказали, что в этой области больше всего пострадали Новогрудский, Ивьевский, Кореличский, Слонимский, Дятловский и Щучинский районы.

«Сейчас нормально. Свежо»

Тем временем в соцсетях появились видео и фото последствий шторма. Из Минска и Гродно приходят сообщения о поваленных деревьях и пострадавших машинах. А под Новогрудком водителям даже пришлось преодолевать песчаную бурю.

@aprilosmartus Песчаная буря возле Новогрудка. И вдоль трассы м1 #беларусьсейчас #минск #ветер #песчанаябуря #рек ♬ оригинальный звук - Anat

Один из подписчиков TikTok даже записал обращение к белорусам. «Обращаюсь ко всем, кому было жарко. А сейчас как? Все нормально? Все устраивает?» — задал он, видимо, риторический вопрос на видео со штормовым ветром (Кстати, температуру-то циклон в Беларуси сильно не понизил).

@vikaa_pikaa1 #погода #осень #ветер #беларусь ♬ оригинальный звук - Garik.ugarik

Однако в комментариях к его видео многие белорусы были неумолимы:

— Вообще супер.

— Сейчас нормально. Свежо

— Супер погода!

— Нормально…обожаю осень..любимое время года.

— Наконец-то закончилось это лето и жара. Обожаю осень и прохладу, жара 🥵 бесит.

Впрочем владельцы пострадавших машин и домов навряд ли согласились бы с такими оценками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин