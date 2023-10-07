Белорусы поделились фото и видео последствий шторма
- 7.10.2023, 22:14
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Сотни населенных пунктов остались без света.
В Минэнерго Беларуси сообщили, что 7 октября непогода оставила без электричества сотни деревень и других населенных пунктов. Ветер также валил деревья и ломал крыши. А белорусы поделились впечатлениями от стихии. Мнения, кстати, разделились, пишет telegraf.news.
В ведомстве сообщили, что энергетики перешли на усиленный режим работы в условиях сильного ветра. Для этого были сформированы 72 аварийные бригады и привлечены 69 единиц техники.
В Минэнерго уточнили, что последствия прохождения над Беларусью особенно ощутили жители Минской, Гродненской и Витебской областях.
@ostrovets_live Последствия ветра 🫣 Будьте острожны и внимательны возле деревьев! Жалко березку 😢 Так скоро ничего и не останется… • #островец #ветер #чп #деревья #поломанные #опасно #осторожно #береза #городатомщиков #беларусь #тикток #ураган #стихия #будьтеосторожны ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
За день энергетики сумели восстановите электроснабжение в 340 населенных пунктах. «Больше всего пострадали Молодечненский, Борисовский, Минский, Глубокский, Полоцкий, Новогрудский, Ивьевский районы», — сообщили в министерстве.
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Однако к вечеру без света все ещё оставались 296 населенных пункта. «Принимаются меры для проведения восстановительных работ в максимально сжатые сроки», — заверили в Минэнерго.
В Гродноэнеро рассказали, что в этой области больше всего пострадали Новогрудский, Ивьевский, Кореличский, Слонимский, Дятловский и Щучинский районы.
«Сейчас нормально. Свежо»
Тем временем в соцсетях появились видео и фото последствий шторма. Из Минска и Гродно приходят сообщения о поваленных деревьях и пострадавших машинах. А под Новогрудком водителям даже пришлось преодолевать песчаную бурю.
@aprilosmartus Песчаная буря возле Новогрудка. И вдоль трассы м1 #беларусьсейчас #минск #ветер #песчанаябуря #рек ♬ оригинальный звук - Anat
Один из подписчиков TikTok даже записал обращение к белорусам. «Обращаюсь ко всем, кому было жарко. А сейчас как? Все нормально? Все устраивает?» — задал он, видимо, риторический вопрос на видео со штормовым ветром (Кстати, температуру-то циклон в Беларуси сильно не понизил).
@vikaa_pikaa1 #погода #осень #ветер #беларусь ♬ оригинальный звук - Garik.ugarik
Однако в комментариях к его видео многие белорусы были неумолимы:
— Вообще супер.
— Сейчас нормально. Свежо
— Супер погода!
— Нормально…обожаю осень..любимое время года.
— Наконец-то закончилось это лето и жара. Обожаю осень и прохладу, жара 🥵 бесит.
Впрочем владельцы пострадавших машин и домов навряд ли согласились бы с такими оценками.