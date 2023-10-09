Знакомый почерк Игорь Эйдман

9.10.2023, 17:55

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Игорь Эйдман

Палестинские террористы всегда были любимчиками Москвы.

Страшные кадры убийств (большинству жертв связывали руки), насилия над мирными жителями, женщинами, детьми в Израиле вызывают в памяти Бучу, Гостомель и другие украинские города. Палестинские террористы даже тракторы, как россияне в Украине, своровали.

Знакомый почерк. Однако просматривается не только стилистическое, но и политическое единство людоедов.

Путин, следуя ещё советской практике, пытается натравить чувствующий себя обделенным третий мир на глобальный Запад, золотой миллиард, куда входит и Израиль. Антиизральская политика СССР была вызвана не столько иррациональным антисемитизмом его руководителей, сколько политическим рассчетом, противостоянием с США. Старое советское правило: чтобы нагадить американцам – натрави арабов на Израиль. Сейчас прибавилось ещё и стремление Кремля, отвлечь американское внимание и ресурсы от поддержки Украины.

Разница между советскими вождями и Путиным, только в том, что они это делали в открытую, а он, как профессиональный шпик и тихушник – тайно, чужими руками.

Россия давно стала частью коалиции, в которую входят Иран, ассадовские власти Сирии, Хезболла и Хамас. Без согласия, а, вероятно, и участия России, эта коалиция на Израиль напасть не могла. Значит Путин в деле.

В последние годы представители Хамас постоянно приезжали в Москву. Не удивлюсь, если в Газу из Москвы с такой же регулярностью прибывали российские деньги и «специалисты».

Путин фактически восстановил советскую политику «антиимпериалистической солидарности», включающую поддержку «национально-освободительных движений», то есть разного рода террористов во всех концах света. Причем палестинские террористы всегда были любимчиками Москвы. Они получали оружие и другую поддержку в первую очередь. Видимо, и в этом Путин повторяет опыт своих предшественников.

Игорь Эйдман, Facebook

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