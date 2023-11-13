«Тихо зашли, тихо вышли»: почему гремят взрывы на российских предприятиях 13.11.2023, 10:28

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

Полковник ВСУ назвал причину.

Полковник ВСУ Роман Свитан рассказал о причинах взрывов на российских предприятих. Так 11 ноября прогремел взрыв в городе Коломна, где расположено конструкторское бюро, занимающееся разработкой артиллерии, пишет «24 канал».

Военный аналитик предположил, что атака прошла с использованием беспилотников, по меньшей мере — 10 единиц.

«Поскольку это легитимная военная цель на территории России, уже даже в украинской разведке заметили, что подобные процессы не редкость и будут продолжаться», — сказал он.

11 ноября также был зафиксирован мощный взрыв на заводе по производству пороха в Тамбове.

«В России немного заводов по производству пороха, ведь они его покупают у Китая. Одна из задач разведки – тихо зайти, тихо выполнить, тихо уйти. Возможно, это работа нашей Службы внешней разведки», — добавил Свитан.

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