«Тихо зашли, тихо вышли»: почему гремят взрывы на российских предприятиях
- 13.11.2023, 10:28
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Полковник ВСУ назвал причину.
Полковник ВСУ Роман Свитан рассказал о причинах взрывов на российских предприятих. Так 11 ноября прогремел взрыв в городе Коломна, где расположено конструкторское бюро, занимающееся разработкой артиллерии, пишет «24 канал».
Военный аналитик предположил, что атака прошла с использованием беспилотников, по меньшей мере — 10 единиц.
«Поскольку это легитимная военная цель на территории России, уже даже в украинской разведке заметили, что подобные процессы не редкость и будут продолжаться», — сказал он.
11 ноября также был зафиксирован мощный взрыв на заводе по производству пороха в Тамбове.
«В России немного заводов по производству пороха, ведь они его покупают у Китая. Одна из задач разведки – тихо зайти, тихо выполнить, тихо уйти. Возможно, это работа нашей Службы внешней разведки», — добавил Свитан.