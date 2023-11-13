В Варшаве состоится премьера фильма об Андрее Санникове 13.11.2023, 13:57

Андрей Санников

После показа пройдет встреча с режиссером фильма, а также его главным героем.

В Варшаве 25 ноября состоится польская премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope». Его главный герой — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Режиссер фильма — Павел Сичек. Сообщается, что после показа состоится встреча с режиссером, а также главным героем фильма — Андреем Санниковым.

Показ состоится 25 ноября в 16:30 в варшавском кинотеатре «Иллюзион» по адресу ul. Ludwika Narbutta 50A.

Ранее режиссер Павел Сивеч рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм.

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