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В Варшаве состоится премьера фильма об Андрее Санникове

  • 13.11.2023, 13:57
В Варшаве состоится премьера фильма об Андрее Санникове
Андрей Санников

После показа пройдет встреча с режиссером фильма, а также его главным героем.

В Варшаве 25 ноября состоится польская премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope». Его главный герой — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Режиссер фильма — Павел Сичек. Сообщается, что после показа состоится встреча с режиссером, а также главным героем фильма — Андреем Санниковым.

Показ состоится 25 ноября в 16:30 в варшавском кинотеатре «Иллюзион» по адресу ul. Ludwika Narbutta 50A.

Ранее режиссер Павел Сивеч рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм.

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