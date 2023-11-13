«Около 50 тысяч военных»: эксперт раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться 13.11.2023, 16:24

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Украинские военные готовились к масштабному наступлению.

В интервью «Главреду» военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, что если не будет дополнительной техники в этом году, то ВСУ даже на расстояние в 80 километров будет очень трудно продвинуться.

«Мы не знаем (да и на широкую общественность вряд ли кто-то скажет), какими ресурсами обладает украинское войско. Мы готовились к масштабному наступлению, но начиная с 4 июня, то есть более пяти месяцев, ведутся активные боевые действия. Конечно, ресурсы имеют способность заканчиваться, и неизвестно, имеет ли Украина человеческие и материально-технические резервы для проведения такой масштабной операции», - отметил Селезнев.

Эксперт рассказал, что для того, чтобы продвинуть и уничтожить вражескую группировку около 65 тысяч, украинские силы должны составлять около 50 тысяч военных.

«Могут быть и меньшими, но за счет мощной технической составляющей, более модернового и эффективного оружия. В любом случае, ситуация на поле боя динамичная, поэтому если будет возможность для продвижения, мы будем это видеть. Если же нет, то ситуация будет стабилизироваться и переходить в фазу позиционной войны», - пояснил Селезнев.

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