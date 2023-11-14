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«Ник и Майк»: Пашинян отправил Лукашенко за русским военным кораблем

  • 14.11.2023, 13:38
  • 3,128
«Ник и Майк»: Пашинян отправил Лукашенко за русским военным кораблем

Но будет еще и десерт.

У двух союзников две оглушительные победы на двоих, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Для начала Касым-Жомарт Токаев, возможно, обидевшись на очередную версию своего имени и отчества в исполнении окурка, напомнил, что в Казахстане говорят на казахском. Ни окурок ни его свита к такому повороту не были.

Младший синепалый собрат пробовал лично уговорить Никола Пашиняна на то, чтобы Армения приняла участие во встрече ОДКБ в Минске на следующей неделе. Но был отправлен за русским военным кораблем. Не так уж важно по-русски или по-армянски.

Это основное блюдо, но будет и десерт.

Судя по количеству комментариев на кыргызском под фильмом про паспорта Бакиевых-Салиевых-Петровых, будут неудобные вопросы на мероприятии и от кыргызской делегации.

Внешнеполитические альтернативные успехи двух диктаторов вызывают неизбежную эрозию на гораздо более близком поле.

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