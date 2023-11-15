Казахстан готовится к войне? 1 15.11.2023, 9:10

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Парламент приступил к созданию армии резервистов.

Казахстан, на фоне неоднозначных заявлений Москвы о территориях на севере страны, озаботился своей безопасностью. Нижняя палата казахстанского парламента (Меджлис) рассматривает законопроект о создании в стране нового вида военной службы — резерва. Об этом сообщили казахстанские СМИ, передает dialog.ua.

Рассмотрение законопроекта парламентом запланировано на 15 ноября. Он предусматривает создание отдельной резервной армии, которая будет комплектоваться из добровольцев.

Согласно документу, резервисты будут проходить военную подготовку в действующих воинских частях. В случае появления военной опасности для страны этих бойцов можно будет быстро привлекать для выполнения боевых задач.

Оперативность привлечения военных - это приоритет. Дело в том, что стандартная процедура мобилизации - слишком длительная процедура. А в случае внезапной военной агрессии быстрота реакции войск чрезвычайно важна.

«Мобилизация в случае военной угрозы - это призыв в армию через военкоматы, формирование новых частей, обучение новобранцев, очень долгий процесс. А при наличии резервистов армия получает быструю возможность дополнительно укомплектовать бригады», - объяснил депутат парламента Казахстана Ермурат Бапи.

Предусмотрено привлечение в резерв и женщин, но они смогут выполнять ограниченный функционал, не связанный непосредственно с ведением боевых действий.

Если закон будет принят, армия резервистов в Казахстане может появиться уже в 2025 году. На первом этапе планируется привлечение около 2 тысяч человек.

Отметим, что Казахстан обеспокоился собственной безопасностью в связи с полномасштабным вторжением армии РФ в Украину.

Власти и пропаганда России не скрывают, что имеют виды и на казахстанские территории, в частности на северные земли страны.

Также Москва активно разжигает ненависть против казахов по «украинскому» сценарию, рассказывая о «русофобии» и «ущемлении русскоязычных» в Казахстане.

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