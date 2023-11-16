Почему белоруски едут рожать в Аргентину и сколько это стоит 16.11.2023, 22:16

В страну возможен безвизовый въезд на 90 дней.

Одна из белорусских клиник предлагает услугу по организации родов в Аргентине. Стоимость пакета — 2500 долларов. Из плюсов — роды в Аргентине обеспечивают новорожденному гражданство по праву почвы. А вместе с ребенком получить аргентинский паспорт могут и его родители. Подробности рассказало Blizko.

Белорусок в Аргентине привлекает доступность и качество медицины, а также возможность безвизового въезда на 90 дней. Кроме того, страна предоставляет гражданство родившимся на ее территории детям, а их родители могут на этом основании получить постоянный вид на жительство, а вслед за этим — и аргентинский паспорт. Он дает право на безвизовый въезд в 170 стран, включая страны ЕС, Великобританию, Японию, Новую Зеландию.

В одной из белорусских клиник рассказали, что стоимость пакета по организации родов в Аргентине составляет около 2500 долларов. Это дешевле, чем во многих других странах. Например, в Бразилии роды стоят около 4000 долларов, в Чили — 5000 долларов, США — 18 000 долларов, в Канаде — 20 000 долларов, в Евросоюзе — от 3000 до 20 000 долларов (в зависимости от страны).

Цены в частных госпиталях Аргентины по состоянию на май 2023 года: естественные роды — от 1800 долларов, стоимость дежурной бригады медиков около 850 долларов, кесарево сечение — 200−400 долларов к стоимости естественных родов.

— Общая сумма затрат может быть очень разной, в зависимости от выбранного жилья, планируемых расходов, класса авиабилетов и так далее — рассказали в белорусском медцентре.

В клинике отметили, что после заключения в Минске договора на роды в Аргентине, клиентам предоставляются профессиональные переводчики, которые сопровождают рожениц на всех визитах к врачам. Они присутствуют даже на родах.

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