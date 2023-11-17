Соратник Гиркина дезертировал из армии РФ 2 17.11.2023, 11:24

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Михаил Полынков

«Рассерженный патриот» открыто заявил об этом.

Российский террорист Михаил Полынков «Хрусталик», являющийся близким соратником Игоря Стрелкова (Гиркина) по «Клубу рассерженных патриотов», сбежал из армии РФ.

Об этом он откровенно рассказал в своем блоге, передает dialog.ua.

Полынков «психанул» из-за перевода его в другое подразделение ВС РФ. Он сбежал на территорию России и оттуда рассказывает, что считает себя свободным.

«Командир поставил на моем рапорте резолюцию о переводе в другую часть, с чем я был категорически не согласен. Я не стал брать навязываемые мне моим бывшим другом документы о переводе. Я выехал на лечение и попутно написал два обращения с просьбой посодействовать увольнению. С тех пор мой статус остался неизменен - меня так и не уволили. Сегодня, 16 ноября 23-го года, мой годовой контракт с Министерством обороны РФ закончен и я считаю себя свободным во всех своих действиях», - заявил оккупант.

При этом он признался, якобы до сих пор числится военнослужащим армии РФ и не исключает, что будет привлечен к уголовной ответственности за дезертирство.

Полынков также попросил подписчиков оплатить его содержание, так как из-за статуса дезертира не может устроиться на работу.

Отметим, что Полынков принимал самое активное участие в агрессии против Украины. Он, в частности, был вербовщиком солдат для участия в войне.

При этом «рассерженный патриот» к фронту близко не приближался, предпочитая, чтобы жизнью рисковали и умирали другие, а не он.

Скандал с Полынковым прокомментировал российский оппозиционный ресурс «Сеятель ветра». Он напомнил, что российские мобики подобных вольностей себе позволить не могут, их не отпустят с фронта до окончания «спецоперации».

«Вся суть Z-патриотов в одном эпизоде. Мра*и, которые больше всех призывали к войне или вообще на нее не пошли или первыми же с нее сбежали и теперь стреляют на карту деньги у недалеких лохов. А отдуваться за их шизофренические фантазии теперь будут обычные мобики, которых просто на улицах наловили», - написал ресурс.

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