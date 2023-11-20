Крах Путина Игорь Эйдман

20.11.2023, 9:32

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Игорь Эйдман

Ему долго везло, но сейчас везение заканчивается.

«Фейсбук» напомнил, ровно шесть лет назад в этот день написано.

Путин Последний

Последние 17 лет мы видели разных Путиных.

2000 год. Первый Путин. Охранник

Он пришел к власти как охранник капиталов и безопасности ельцинской «семьи» и достаточно долго следовал договоренностям с ней. Прикидывался простым «мужичком с окраины». Только маньячинка в глазах выдавала в нем патологически амбициозного и жестокого человека.

2004 год. Второй Путин. Диктатор

Ко второму президентскому сроку он избавился от людей «семьи» в своем окружении, взял под контроль телевидение, фактически уничтожил выборы, выстроил под себя «вертикаль власти» и стал диктатором. Появилась самоуверенность и самомнение, вера в свою исключительность и непогрешимость.

2008 год. Третий Путин. Диктатор из-за ширмы, стяжатель

Уступив Медведеву президентское кресло, Путин оставался фактическим диктатором, правящим из-за ширмы фиктивного президента. Параллельно он продолжал заниматься стяжательством, создавая свою монструозную бизнес-империю.

2012 год. Четвертый Путин. Агрессор

Путину стало мало диктаторской власти в России. У него начали развиваться какие-то наполеоновские комплексы. Он решил войти в историю как «великий Государь - собиратель земель русских». Стали проявляться признаки прогрессирующей паранойи. Уже на предвыборном митинге в Лужниках в 2012 году он призывал слушателей «умереть под Москвой» и нес какую-то околесицу о «народе победителе, который у нас в генном коде». В очередной раз став президентом, Путин попытался реализовать свои болезненные фантазии – захватил Крым, начал агрессию в Украине и гибридную войну против Запада.

2018 год. Путин Последний. Псих

Новый президентский срок Путина практически неизбежен. Однако ему уже давно скучно просто править и обогащаться. Свои властные и стяжательские амбиции он реализовал полностью. Вместо них на первый план выходит его паранойя. Чего только стоит его последнее заявление о коварных врагах, тайно собирающих «биоматериалы» доверчивых россиян. Именно эта паранойя, по всей видимости, будет определять цели очередного путинского срока у власти.

Люди, страдающие манией величия, похожи на наркоманов. Им нужно постоянно повышать «дозу славы». Они, как в наркотике, нуждаются в постоянных триумфах, восхвалениях, восторгах по поводу своих побед. Поэтому Гитлер после удачного захвата Чехии не остановился, а напал на Польшу и спровоцировал губительную для него мировою войну; Саддам Хуссейн - предпринял самоубийственную попытку аннексировать Кувейт и т.д. Вот и Путину для собственного душевного комфорта нужно уже что-то более масштабное, чем крымская эпопея. Отсюда и развязанная им гибридная война — первая после краха коммунизма попытка мировой военно-политической экспансии.

Российскому президенту, у которого уже есть все, что может только пожелать автократ (абсолютная власть в огромной стране и многомиллиардные капиталы), интересны теперь только параноидальные наполеоновские планы. А новый срок для него - шанс их реализовать. Он мечтает о покоренном Киеве, как Гитлер - о Париже. Но Украина, другие бывшие советские республики — это только ближняя цель. По всей видимости, новый срок Путина приведет к эскалации гибридной войны против Запада.

Диктатор может долго и безопасно сходить с ума на собственном троне. Однако он обречен на скорый крах, если его безумие становится проблемой для мира и приводит к столкновению с более могущественными державами. Поэтому есть все основания предполагать, что следующий президентский срок Путина закончится преждевременно и станет последним.

***

Прошло шесть. Подходит к концу Путин 2018. Псих еще у власти. Но я и сейчас уверен, что никакого Путина 2024 не будет. Ему долго везло, но сейчас везение заканчивается. Это не политика, а математика, теория вероятности, нельзя долго выигрывать делая одну и ту же рискованную ставку. Все мои прогнозы в этом посте точно реализовались. Уверен, что реализуется и последний – о крахе Путина.

Игорь Эйдман, telegram

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