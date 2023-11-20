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Украинские пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью

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  • 20.11.2023, 9:50
  • 5,536
Украинские пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью

Все КПП заминированы.

Несмотря на то, что угроза вторжения РФ из Беларуси низкая, граница Украины на этом участке постоянно укрепляется, а пункты пропуска закрыты. Сейчас они заминированы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси пока низкая, однако быть готовыми к любым сценариям — обязанность пограничников.

«Они постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций. Пункты пропуска с Беларусью также также не работают — все заминировано», — рассказали в ГПСУ.

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