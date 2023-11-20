На Минском тракторном заводе горел сталелитейный цех

На Минском тракторном заводе горел сталелитейный цех1
- 20.11.2023, 19:24
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Для ликвидации пожара привлекалось более 10 единиц техники.
В Минске произошел пожар в сталелитейном цеху на Минском тракторном заводе. Его удалось потушить, сообщает пресс-служба МЧС.
«Произошло загорание горючих элементов трансформатора, отложений масла на его корпусе, а также вытекавшего масла на площади около 30 кв.м.», — говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара привлекалось более 10 единиц техники. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.