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На Минском тракторном заводе горел сталелитейный цех

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  • 20.11.2023, 19:24
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На Минском тракторном заводе горел сталелитейный цех

Для ликвидации пожара привлекалось более 10 единиц техники.

В Минске произошел пожар в сталелитейном цеху на Минском тракторном заводе. Его удалось потушить, сообщает пресс-служба МЧС.

«Произошло загорание горючих элементов трансформатора, отложений масла на его корпусе, а также вытекавшего масла на площади около 30 кв.м.», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекалось более 10 единиц техники. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

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