В Минск прибыл двойник Путина «Василич»? 21 23.11.2023, 15:01

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На видео обнаружили несколько важных моментов.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на видео встречи российского диктатора пользователей сети удивило несколько моментов, передает obozrevatel.com.

Видео с президентом РФ в Минске выложили российские СМИ. Эти кадры сразу разлетелись по интернету, и многих пользователей соцсети Х, ранее известной как Twitter, удивило поведение Путина.

В частности, пользователи считают, что в Минск прибыл главный двойник Путина, которого в народе прозвали «Василич». Поскольку Путин выглядит довольно бодрым, не соблюдает дистанцию и жмет всем руки.

«Путин (один из них) прибыл на заседание совета ОДКБ в Минск. Кстати, даже Песков признает у Путина наличие двойника» – написал один из пользователей сети.

К тому же, чтобы встретить российского президента в аэропорт, даже не прибыл Лукашенко. Кроме того, рядом с Путиным не было телохранителя со спецчемоданом, который якобы постоянно сопровождает его на важных мероприятиях.

«Василич в Минск прилетел. Чтобы оригинал летел сам лично на поклон к Лукашенко? Нет покрытия над трапом, без сопровождающего с чемоданом, сам лично со всеми ручкается и расстояния не придерживается, Лука его даже не встречает у трапа! И они хотят всем впарить, что это реально Путин?» – пишут в сети.

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