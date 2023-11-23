Путин прибыл в Минск10
- 23.11.2023, 12:28
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Для участия в саммите ОДКБ.
Глава РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.
Об этом сообщили кремлевские СМИ.
Самолет Путина Ил-96ПУ RA-96024 приземлился в Национальном аэропорту «Минск» в 12:14.
В саммите примут участие лидеры всех стран-членов ОДКБ, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), который состоится в четверг, 23 ноября 2023 года.
Во время саммита будут обсуждаться ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, предполагается обсуждение международных и региональных проблем.