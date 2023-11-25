Кадыров паникует из-за ослабления его позиций в Чечне 25.11.2023, 9:04

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Премьер Ичкерии объяснил, что происходит в Грозном.

Рамзан Кадыров публично обратился к Владимиру Путину с вопросом, почему глава РФ уже так давно не посещал его республику. Это может свидетельствовать о страхе и волнении Кадырова из-за ситуации в России и Чечне.

Такое мнение «24 Каналу» высказал премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, заметив, что жизнь и правление Кадырова напрямую зависят от Путина. Такие панические настроения чеченского лидера в последние месяцы стали очень заметными.

В последнее время Путин ведет себя очень активно. По словам Закаева, Кадыров понимает, что на всех этих встречах был двойник российского президента. Если даже двойник не согласится приехать в Чечню, это станет серьезным сигналом, свидетельствующим об ослаблении позиций чеченского лидера.

«Смена руководителя ФСБ в Чечне – это тоже очень тревожный месседж для Кадырова. Поэтому он и сделал такое заявление, чтобы узнать, согласится ли Путин прилететь в Чечню», – рассказал Ахмед Закаев.

Тревожные настроения Кадырова могут свидетельствовать о том, что в Чечне готовят неожиданности для нынешнего режима. К примеру, если ситуация на фронте в Украине изменится, «система» решит, что нужно «перекинуть» все на Путина и закончить войну, то Кадырова могут использовать. Тогда Кремлю потребуется хоть какая-то победа, а получить ее можно будет в Чечне, свергнув режим Кадырова.

«Сценарий, который они готовили перед вторжением в Украину, говорится о третьей чеченской войне, – этот сценарий до сих пор сохраняется, поэтому Кадырову есть о чем волноваться», – добавил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

Действительно ли могут устранить Кадырова

При живом Путине такое развитие событий вряд ли возможно. Однако, по словам Закаева, именно от того, как будет разворачиваться ситуация в Украине, будет зависеть жизнь российского диктатора.

К Кадырову действительно особое отношение у Путина, который использует его для удовлетворения своих целей. Например, для ликвидации политических оппонентов, рейдерства, устрашения олигархов. После каждого преступления, который совершал Кадыров на федеральном уровне, Путин его награждал.

Силовые структуры и окружение так называемого российского президента понимали, что Кадыров руководствуется исключительно указаниями диктатора, поэтому позволяли ему делать все, что заблагорассудится.

«Мы понимаем, что Путин и Кадыров возникли из-за «беззубости» и политической недальновидности западных политиков, закрывавших глаза на все их преступления. Если бы Украина не показала такое сопротивление, ее тоже могли предать. Но видя мощь Украины, волю и дух народа, никто этого не сделает»,

– подчеркнул Закаев.

На Западе понимают, что сегодня идет война не только против Украины, но и против всей цивилизации. Ведь все достижения международного сообщества окажутся под угрозой, если Украина проиграет.

«Пока будет продолжаться война в Украине, Кадырова никто не будет трогать. Как только произойдут изменения и Россия будет пытаться выйти из этого капкана, следующим станет Кадыров и его бандитское окружение», – подытожил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

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